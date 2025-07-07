السيسي: المباحثات مع الرئيس الصومالي شهدت نقاشًا معمقا حول القضايا الثنائية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وعقد الرئيسين جلسة مباحثات ثنائية مغلقة أعقبتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.



وقال الرئيس السيسي، إن زيارة الرئيس الصومالي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا

والقائمة على وحدة التاريخ والدين والثقافة فضلا عن رؤى وأهداف مشتركة.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس الصومالي تأتي في إطار حرصنا المتبادل على الارتقاء المستمر بشراكتنا الاستراتيجية بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين.

وأضاف الرئيس السيسي، أن المباحثات مع الرئيس الصومالي شهدت نقاشًا معمقا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن المباحثات مع الرئيس الصومالي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الإعلان السياسي المشترك الموقع في يناير الماضي، وأكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقع بين بلدينا في أغسطس ٢٠٢٤ من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية.

وتابع الرئيس السيسي: اتفقنا على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين في إطار تحمل المجتمع

الدولي لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأشيد بجهود الرئيس الصومالي في تحقيق اصطفاف وطني بين مكونات المجتمع الصومالي.

وأكد الرئيس السيسي للرئيس الصومال دعم مصر الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تحقيق توافق وطني بشأن الملفات السياسية في الصومال.