الرئيس السيسي يشيد بجهود نظيره الصومالي في تحقيق الاصطفاف الوطني

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي استقبل بمدينة العلمين نظيره الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.

ورحب الرئيس السيسي بالرئيس الصومالي مؤكدا أن زيارته لمصر تجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وقال إن المباحثات مع الرئيس الصومالي شهدت نقاشًا معمقًا حول القضايا الثنائية والإقليمية فضلًا عن الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشاد الرئيس السيسي بجهود رئيس الصومال في تحقيق الاصطفاف الوطني بالمجتمع الصومالي، وأكد دعم مصر الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تحقيق توافق وطني في الصومال بشأن مختلف الملفات السياسية.