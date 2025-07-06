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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مروري يشيد بقرار الرئيس السيسي بشأن الطريق الدائري الإقليمي: يعكس متابعة دقيقة للشارع المصري

اللواء أيمن الضبع
اللواء أيمن الضبع
رنا عبد الرحمن

وجه اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور ورئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره المتعلق بالغلق الجزئي للطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس متابعة دقيقة وحثيثة لما يجري في الشارع المصري.

وأضاف الضبع، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الإغلاق الجزئي للطريق خطوة ضرورية لرفع كفاءة وصيانة مناطق التحويلات، خاصة وأن الطريق يمتد لمسافة 400 كيلومتر، ويربط بين عدد كبير من محافظات وسط الدلتا وشمال الصعيد، ما يجعله محورًا حيويًا في شبكة الطرق القومية.

وأشار إلى أن شبكة الطرق في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدمت مصر إلى المركز الـ18 عالميًا، وهو ما يُعد إنجازًا حقيقيًا، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشبكة، وفقًا لمعايير هندسية مصرية تتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح الضبع أن التحدي الأكبر الذي يواجه كفاءة الطرق هو الحمولات الزائدة، إذ تُحمَّل الشاحنات بأوزان تتجاوز بنسبة 100% الحمولة القصوى المسموح بها، ما يتسبب في تقليص العمر الافتراضي للطريق من 12 عامًا إلى عامين وربع فقط.

كما شدد على أن التحويلات المرورية تُعد من أكثر النقاط خطورة، وتتطلب التزامًا صارمًا بمعايير فنية دقيقة لضمان سلامة المواطنين وسلاسة الحركة المرورية.

النقل المرور ايمن الضبع السيسي مصر

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