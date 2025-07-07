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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المخرجة كنزة التازي عن "أخوة الرضاعة": "أردت إبراز وجه من التضامن النسائي في تراثنا المغربي

المخرجة كنزة التازي
المخرجة كنزة التازي
البهى عمرو

قالت المخرجة كنزة التازي، إن فيلمها الجديد "أخوة الرضاعة"، يستلهم فكرته من تراث مغربي منسي يعود للقرن الرابع عشر، مشيرة إلى أن الفيلم مستوحى من مكان تاريخي كان يُعرف باسم "فندق الرضاعة"، حيث اعتادت النساء الاجتماع لإرضاع الأطفال الأيتام وتبادل الرعاية والدعم، مما شكّل رمزًا قويًا للتضامن النسائي والأمومة البديلة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفكرة انطلقت من مشاهدتها لفيديو يوثّق هذا الموقع، وهو ما ألهمها كتابة قصة امرأة عزباء تُدعى مريم، تذهب إلى هذا المكان رفقة ابنها كي تقوم بإرضاع طفل يتيم، "أردت أن أروي حكاية تجسّد الرابط العاطفي والإنساني العميق بين الأم وطفل لا تربطهما صلة دم، لكنها علاقة تنبع من الرحمة والاحتواء".

وتابعت أن الفيلم يتناول أيضًا نظرة المجتمع نحو النساء العازبات، والضغوطات التي يواجهنها، خاصة حين يتولين أدوارًا أمومية خارج الأطر التقليدية، مؤكدة: "أردت أن أُظهر كيف يمكن لامرأة أن تكون قوية وفخورة، رغم كل التحديات التي تواجهها، وأن الرابطة الأمومية لا يُمكن كسرها بمجرد اختلافات اجتماعية أو ظروف قاسية".

وعن التحديات الإنتاجية، أشارت التازي إلى أن التصوير لم يكن سهلاً، خاصة مع وجود عدد من الرضع وأمهاتهم الحقيقيات، حيث سعت لخلق بيئة واقعية حقيقية تنقل صدق التجربة، "أحضرت أمهات وأطفالهن من مدينة فاس، ونجحنا في بناء مجتمع صغير داخل موقع التصوير، النساء بدأن يتفاعلن معًا ويعتنين بالأطفال كما لو كنّ في حياة حقيقية، وكانت تجربة مليئة بالدفء والمفاجآت الجميلة".

المخرجة كنزة التازي القاهرة الإخبارية أخوة الرضاعة الفيلم

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