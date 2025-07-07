تعرف على حالة طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الفترة هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وبالتالي يسبب كتل هوائية شديدة الحرارة رطبة طوال الأسبوع وحتي بداية الأسبوع القادم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن درجات الحرارة العظمي نهارا على القاهرة فى الظل 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 أو 40 درجة نتيجة إعتدال سرعات الرياح وزيادة نسب الرطوبة.

وتابع أن اليوم وغدا هناك إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، نتيجة سرعات الرياح التي تصل إلى 60 كم على الساعة، وإرتفاع أمواج تصل إلي 3 متر، محذرا المصيفين على البحر الأحمر بتوخي الحذر التام وإتباع تعليمات الشواطئ.