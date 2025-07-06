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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا | شديد الحرارة .. وارتفاع نسب الرطوبة

طقس
طقس
محمد الاسكندرانى

أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس غدا الاثنين شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ،حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

طقس غدا الإثنين 


أشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجة ، بالإضافة إلى شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.


درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 23

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 39 25

نخل 35 20

كاترين 33 18

الطور 35 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 32 22

العلمين 31 21

مطروح 30 23

السلوم 36 23

سيوة 39 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 40 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 27

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 25

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 28  

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس طقس غدا هيئة الأرصاد الجوية

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