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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد بعدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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الشبورة المائية

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

االشبورة المائية

درجات الحرارة

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 23

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 39 25

نخل 35 20

كاترين 33 18

الطور 35 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 32 22

العلمين 31 21

مطروح 30 23

السلوم 36 23

سيوة 39 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 40 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 27

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 25

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 28

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 44 30

الرياض 41 27

المنامة 37 32

أبوظبي 39 29

الدوحة 41 33

الكويت 45 32

دمشق 37 19

بيروت 30 26

عمان 32 20

القدس 31 19

غزة 29 24

بغداد 43 30

مسقط 35 30

صنعاء 29 16

الخرطوم 40 29

طرابلس 35 28

تونس 35 26

الجزائر 28 24

الرباط 26 20

نواكشوط 29 23

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 32 21

إسلام آباد 29 25

نيودلهي 33 28

جاكرتا 31 24

بكين 35 24

كوالالمبور 35 25

طوكيو 36 26

أثينا 36 23

روما 32 23

باريس 20 13

مدريد 35 17

برلين 23 13

لندن 23 13

مونتريال 21 16

موسكو 23 14

نيويورك 30 23

واشنطن 30 24

أديس أبابا 22 13

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية النشرة الجوية حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة

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