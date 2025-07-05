حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح في بعض المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 26

دمنهور 35 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 39 25

نخل 35 20

كاترين 33 17

الطور 36 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 21

مطروح 30 23

السلوم 35 23

سيوة 38 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 29

سفاجا 40 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 26

حلايب 36 27

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 25

بني سويف 38 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 27

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 44 30

الرياض 41 27

المنامة 37 32

أبوظبي 39 31

الدوحة 41 33

الكويت 43 30

دمشق 37 19

بيروت 30 26

عمان 32 20

القدس 31 19

غزة 29 24

بغداد 41 28

مسقط 35 30

صنعاء 29 16

الخرطوم 40 27

طرابلس 32 24

تونس 35 24

الجزائر 30 22

الرباط 26 20

نواكشوط 29 23

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 18

إسطنبول 32 21

إسلام آباد 34 25

نيودلهي 35 28

جاكرتا 31 24

بكين 35 24

كوالالمبور 35 25

طوكيو 36 26

أثينا 36 23

روما 35 23

باريس 26 15

مدريد 35 21

برلين 25 16

لندن 23 15

مونتريال 28 20

موسكو 23 14

نيويورك 32 23

واشنطن 33 21

أديس أبابا 22 13