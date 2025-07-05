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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد: طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجتي الحرارة والرطوبة | فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في مصر، استنادا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس حار رطب نهارا ومائل للحرارة رطب ليلاً

وأوضحت الهيئة ، أن الطقس سيكون حارا رطبا إلى شديد الحرارة رطب خلال النهار في معظم الأنحاء، ومائلا للحرارة رطبا في فترات الليل والصباح الباكر.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أشارت الأرصاد ، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجة حرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

شبورة مائية في الصباح المبكر

توقعت الهيئة ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء، خاصةً على السواحل الشمالية والوجه البحري.

نشاط الرياح على فترات متقطعة

تزامنًا مع حالة الطقس، يكون هناك نشاط متقطع للرياح على شمال البلاد وجنوب سيناء خلال فترات متفرقة من اليوم.

حالة الطقس اليوم تعرف على حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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