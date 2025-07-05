موجة حر شديدة .. تعرف على تفاصيل الطقس والرطوبة في محافظتك

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات، موضحة أن البلاد ستشهد طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى.

الظواهر الجوية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، وفي الليل يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من المتر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر ومدنها:

المدينة العظمى الصغرى

- القاهرة 36 25.

- العاصمة الادارية 36 24.

- 6 اكتوبر 36 24.

- بنها 35 26.

- دمنهور 35 24.

- وادى النطرون 36 24.

- كفر الشيخ 35 24.

- المنصورة 35 24.

- الزقازيق 36 25.

- شبين الكوم 35 24.

- طنطا 35 24.

- دمياط 31 24.

- بورسعيد 33 25.

- الاسماعيلية 38 23.

- السويس 38 23.

- العريش 33 22.

- رفح 33 22.

- رأس سدر 39 26.

- نخل 36 20.

- كاترين 32 16.

- الطور 38 25.

- طابا 35 22.

- شرم الشيخ 40 30.

- الإسكندرية 30 22.

- العلمين 30 21.

- مطروح 31 22.

- السلوم 34 22.

- سيوة 37 22.

- رأس غارب 38 27.

- الغردقة 38 29.

- سفاجا 39 27.

- مرسى علم 38 28.

- شلاتين 39 27.

- حلايب 36 27.

- أبو رماد 38 26.

- رأس حدربة 35 27.

- الفيوم 38 24.

- بني سويف 38 23.

- المنيا 38 23.

- أسيوط 39 25.

- سوهاج 40 26.

- قنا 41 26.

- الأقصر 42 27.

- أسوان 42 28.

- الوادى الجديد 40 25.

- أبوسمبل 41 27.