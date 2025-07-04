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الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الغد في الإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الغد في الإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 5 يوليو 2025، والتي من المتوقع أن تشهد أجواء شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدًا السبت 5 يوليو

وفي الليل تشهد حالة الطقس غدًا أجواء مائل للحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس غدًا السبت 5 يوليو 2025
عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا نوهت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من المتر الى 1.75 متر، واتجاة الرياح: شمالية غربية، وتكون حالة البحرالأحمر، معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا
توقعات درجات الحرارة غدا على القاهرة والأسكندرية :

المدينة العظمى الصغرى

الاسكندرية 30 22
القاهرة 36 25

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا درجات الحرارة

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