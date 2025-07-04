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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استياء بين خريجي صيادلة دفعة 2023 لتأخر تكليفهم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الديب أبوعلي

جدد خريجو دفعة 2023 من كليات الصيدلة مطالبتهم للجهات المعنية بالإعلان عن حركة التكليف الخاصة بهم، معربين عن قلقهم من استمرار التأخير في إعلان التكليف، خاصة بعد مرور أكثر من عام على تخرجهم، وهو الموعد القانوني المحدد لإعلان التكليف وفقا للقانون رقم (29) لسنة 1974.

وعبر الخريجون عن قلقهم من تزامن هذا التأخير مع الحديث حول تطبيق نظام جديد للتكليف "حسب الاحتياجات" اعتبارا من دفعات 2025، فيما يتخوف صيادلة 2023 من إمكانية تطبيق هذا النظام عليهم، خاصة وأن التوصية بتطبيق هذا النظام صدرت وهم على أعتاب التخرج، بعد أن أمضوا سنوات دراستهم على أساس نظام التكليف الكامل المعمول به سابقا.

وأشار المتضررون إلى أنهم أصبحوا في وضع صعب؛ فلا هم نالوا حقوق الدفعات السابقة التي تم تكليفها بالكامل، ولا هم منتمون للدفعات التي ستتخرج بنظام "فارما دي" الحديث وما قد يحمله من متغيرات، مما يثير قلقهم حول مستقبلهم المهني.

وناشد صيادلة دفعة 2023، كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، رئيس مجلس النواب، بسرعة التدخل لحسم مصير تكليفهم، موضحين أن مطالبهم تتلخص فى الإعلان عن حركة التكليف الخاصة بهم، أو على الأقل، إصدار تطمينات رسمية وواضحة تضمن حقوق دفعتهم في الحصول على تكليف كامل، أسوة بزملائهم في الدفعات السابقة، وتقديرا لسنوات دراستهم وجهدهم.

وأكد الخريجون حرصهم على الحصول على حقوقهم المشروعة، آملين أن تجد مطالبهم استجابة سريعة من قبل صناع القرار، لإنهاء حالة الترقب التي تسيطر عليهم، وتأكيدا على دورهم المهم في منظومة الرعاية الصحية المصرية.

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