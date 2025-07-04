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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقليص زمن التقاطر بين قطارات العاصمة بعد الخامسة مساءً إلى 15 دقيقة

القطار الكهربائي الخفيف
القطار الكهربائي الخفيف
حمادة خطاب

أعلنت شركة آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو، المشغلة لقطار العاصمة، عن تقليص زمن التقاطر بين القطارات إلى 15 دقيقة بدلًا من 30 دقيقة، وذلك بدءًا من الأحد 6 يوليو، خلال الفترة المسائية بعد الساعة الخامسة، بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة.

أكدت الشركة في بيان رسمي أن آخر رحلة ستنطلق من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 10:15 مساءً، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار خطة تحسين مستوى الخدمة والاستجابة لملاحظات الركاب المتعلقة بتقليص فترات الانتظار في أوقات الذروة المسائية.

وقالت الشركة إن الخطوة تأتي استجابة مباشرة للاقتراحات والشكاوى الواردة من مستخدمي القطار، مشددة على أن هدفها الأساسي هو توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تسهيل تنقلاتهم اليومية.

يعد قطار العاصمة (LRT) أحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الحديثة، ويربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بعدة مناطق استراتيجية. وتُشغّله شركة RATP Dev Cairo ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل المستدام.

شركة آرإيهتيبي التقاطر بين القطارات عدلي منصور

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