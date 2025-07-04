أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وهل ستنكسر موجة الطقس الحار أم لا.



وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن التغيرات المناخية، أصبحت أمر واقع نعيش فيه، وأن الجميع يلاحظ الأمطار في فصل الصيف.

ولفتت إلى أن الجمع يجب أن يتكيف مع التغيرات الجديدة، وأن يوم الثلاثاء الماضي كانت هناك أمطار شديدة، وكان الجو شديد الحرارة، وأن الجميع يجب أن يستخدم الطاقة النظيفة، وأن يحافظ على الجو من التلوث، وطالبت من المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأن الأزمة الحالية بسبب الدول الصناعية الكبر.

وأوضحت أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، بسبب موسم الهند الموسمي، وأن درجة الحرارة اليوم تسجل 36 درجة، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، والتي تصل في بعض المحافظات إلى 95 %، وأن الرطوبة تتخطى 85% في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى والدلتا، مما يساهم في تكون الشبورة المائية صباحًا، والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية



وأكدت الدكتورة منار غانم، أن البلاد تتعرض حاليًا لموجة شديدة الحرارة، بدأت فعليًا من مساء الخميس، ومن المتوقع استمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، سوف تصل درجة الحرارة لـ43 درجة في المناطق الجنوبية.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال النهار تتجاوز المعدلات الطبيعية في أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وقد يشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ابتداءًا من غد السبت، مما سيؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس وتقليل فرص ظهور السحب، وبالتالي ارتفاع إضافي في درجات الحرارة نهارًا، خاصة مع احتباس الرطوبة بالقرب من سطح الأرض.

وعن الأماكن المناسبة للهروب من حرارة الصيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكدت غانم أن المناطق الساحلية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية تعتبر مناسبة، خاصة بعد انخفاض سرعة الرياح وهدوء حالة البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى مترين، مما يجعله مؤهلاً لممارسة الأنشطة البحرية.

وحذرت من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وهي الفترة التي تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها، داعية المواطنين لارتداء غطاء للرأس واستخدام واقٍ من الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية لتقليل الشعور بالحرارة.

واختتمت غانم حديثها بأن موجة الحر مستمرة على الأقل حتى يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار درجات الحرارة ما بين 36 و37 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما قد تنخفض تدريجيًا بعد منتصف الأسبوع المقبل