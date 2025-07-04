شبورة مائية صباحًا على الطرق ورياح نشطة .. والأرصاد تصدر تحذيرا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حارا على السواحل الشمالية.

أما حالة الطقس ليلا، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة ببعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء.

حالة البحرين

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ببعض المحافظات:

القاهرة: 36 عظمى - 25 صغرى

الإسكندرية: 30 - 22

أسيوط: 39 - 25

الأقصر: 41 - 27

أسوان: 42 - 28

شرم الشيخ: 40 - 29

العريش: 33 - 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

مكة المكرمة: 43 - 31

الرياض: 42 - 29

بيروت: 30 - 25

الخرطوم: 40 - 28

الدوحة: 44 - 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

باريس: 29 - 15

مدريد: 38 - 23

موسكو: 26 - 13

نيويورك: 29 - 19

طوكيو: 34 - 25

أثينا: 34 - 25

روما: 37 - 23

باريس: 29 - 15

مدريد: 38 - 23

برلين: 25 - 15

لندن: 27 - 16

مونتريال: 24 - 17

موسكو: 26 - 13

نيويورك: 29- 19

واشنطن: 31 - 18

نواكشوط: 29 - 23

أديس أبابا:21 - 13