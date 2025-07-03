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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، فيما يسود القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة رطب، حارا على السواحل الشمالية.

شبورة مائية صباحا

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وعن حالة البحر المتوسط: فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: فمتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 24 6

أكتوبر 37 24

بنها 36 25  

دمنهور 35 24  

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25  

شبين الكوم 35 24  

طنطا 35 24  

دمياط 31 24  

بورسعيد 31 25  

الأسماعيلية 39 24

السويس 38 23  

العريش 33 23  

رفح 32 22  

رأس سدر 38 25  

نخل 37 20  

كاترين 32 16  

الطور 36 25  

طابا 35 22  

شرم الشيخ 39 29  

الإسكندرية 30 22  

العلمين 30 21  

مطروح 29 22

السلوم 32 21  

سيوة 37 22  

رأس غارب 38 27  

الغردقة 39 28  

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28  

شلاتين 38 27  

حلايب 35 27  

أبو رماد 37 26  

رأس حدربة 34 27  

الفيوم 38 24  

بني سويف 38 23  

المنيا 38 23  

أسيوط 39 24  

سوهاج 40 26  

قنا 41 28  

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 42 24  

أبوسمبل 42 27

خبراء هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية رياح

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