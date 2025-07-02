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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الغد: شبورة مائية كثيفة تغطي شمال البلاد.. ورياح نشطة ببعض المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، فيما يسود القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقسا شديد الحرارة رطب، حارا على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الارصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.. فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط: فهي معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: فهي خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن مصر:

 المدينة العظمى الصغرى 

القاهرة 36 25 

العاصمة الإدارية 37 24 6 

أكتوبر 37 24 

بنها 36 25  

دمنهور 35 24  

وادى النطرون 36 24 

كفر الشيخ 34 23 

المنصورة 35 24 

الزقازيق 36 25  

شبين الكوم 35 24  

طنطا 35 24  

دمياط 31 24  

بورسعيد 31 25  

الأسماعيلية 39 24 

السويس 38 23  

العريش 33 23  

رفح 32 22  

رأس سدر 38 25  

نخل 37 20  

كاترين 32 16  

الطور 36 25  

طابا 35 22  

شرم الشيخ 39 29  

الإسكندرية 30 22  

العلمين 30 21  

مطروح 29 22 

السلوم 32 21  

سيوة 37 22  

رأس غارب 38 27  

الغردقة 39 28  

سفاجا 38 27 

مرسى علم 38 28  

شلاتين 38 27  

حلايب 35 27  

أبو رماد 37 26  

رأس حدربة 34 27  

الفيوم 38 24  

بني سويف 38 23  

المنيا 38 23  

أسيوط 39 24  

سوهاج 40 26  

قنا 41 28  

الأقصر 41 27 

أسوان 41 28 

الوادى الجديد 42 24  

أبوسمبل 42 27

الأرصاد الظواهر الجوية هيئة الأرصاد شبورة مائية رياح درجات الحرارة المتوقعة

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