ارتفاع أمواج البحر المتوسط السبب في إغلاق الشواطئ؟.. الأرصاد تجيب |فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الجمهورية، موضحة أن هذه الأمطار، رغم أنها غير معتادة في هذا التوقيت من العام، إلا أنها أصبحت أمرًا طبيعيًا نتيجة التغيرات المناخية الحالية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب الرئيسي في شعور المواطنين بدرجات حرارة مرتفعة، مؤكدة أن هذا الإحساس طبيعي تمامًا في ظل أجواء فصل الصيف.

زيادة سرعات الرياح

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفيديو المتداول للقبطان المصري الشهير بـ «القبطان البلوجر» بشأن ارتفاع أمواج البحر المتوسط يُعبّر عن حالة طبيعية تحدث بسبب زيادة سرعات الرياح.

وأشار إلى أن ارتفاع الأمواج أمس الثلاثاء وصل إلى ٢.٥ متر ،و أن بعض الشواطئ تم إغلاقها مؤقتًا كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين.