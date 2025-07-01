الأرصاد تكشف عن سبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إننا في فصل الصيف الذى يتميز بدرجات حرارة ورطوبة عالية، وهناك حالة من عدم الاستقرار المفاجئة، والتي لن تستمر كثيرا، ولكن الأرصاد نبهت على تواجدها، خاصة اضطراب البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك اضطراب للملاحة البحرية، وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على شرق وجنوب القاهرة، وامتدت إلى الوجه البحري ومدن القناة.

وتابع أن سبب وجود ارتفاع في درجات الحرارة وفى نفس الوقت هناك تساقط أمطار، هو تأثير التغير المناخي الذى أثر على العالم كله ومنها مصر.