الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية بأن مؤشرات أولية تشير إلى احتمال هطول أمطار خلال الأسبوع المقبل على عدد من المناطق الجنوبية والغربية من المملكة، وذلك وفقًا لما أظهرته مخرجات النموذج العددي السعودي.

وذكر المركز في بيان له أن الفرص المطرية تتركز على المرتفعات التابعة لمناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة نجران.

وتأتي هذه التوقعات في إطار المتابعة المستمرة للأحوال الجوية الموسمية، والتي تشهد عادة نشاطًا في تكوّن السحب الركامية خلال فترات الصيف، لا سيما على المناطق الجبلية المرتفعة.