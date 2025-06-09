مفاجأة من الأرصاد السعودية عن حج عام 2025 وفصل الصيف الأخير

في مفاجأة من هيئة الأرصاد السعودية ، عن حج عام 2025 وفصل الصيف، فسيعتبر صيف هذا العام الأخير بالنسبة لموسم الحج والذي لن يوافقه إلا بعد سنين طويلة.

في هذا، قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين بن محمد القحطاني، إن موسم حج هذا العام يُعد الأخير الذي يتزامن مع فصل الصيف.

وذكر القحطاني، إنه لن يعود الحج إلى الصيف إلا بعد نحو 25 عامًا، موضحًا أن المواسم الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانية مواسم في الشتاء، ثم تتجه نحو الخريف.

وقال القحطاني، إن هذا التغير يأتي نتيجة الدورة الزمنية للتقويم القمري، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالًا خلال السنوات القادمة.

وشهد حج هذا العام ارتفاعًا كبيرا فى درجات الحرارة، حيث سجلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس الأحد، ثاني أيام التشريق، درجات حرارة مرتفعة بلغت ذروتها في مشعر عرفات عند 46 درجة مئوية.

وسجلت كل من منى ومزدلفة ومكة المكرمة 45 درجة، بينما بلغت في المدينة المنورة 44 درجة مئوية، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.