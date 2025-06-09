إيران تحذر من رد قوي إذا اتخذ مجلس محافظي الوكالة الذرية قرارا ضدها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، إن بلاده اتخذت "خطوات بالغة الأهمية" خلال العامين الماضيين في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن إيران أثبتت التزامها ونهجها الإيجابي في التعامل مع الوكالة.

وأوضح المتحدث أن "إيران عملت بشفافية، وقدمت كل ما يلزم لإثبات حسن نواياها، إلا أن الوكالة، وتحت ضغط سياسي من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، أعدّت ما يُعرف بالتقرير الشامل، والذي استُغل بشكل مسيء من قبل بعض الدول الأوروبية".

وأضاف أن "وزارة الخارجية الإيرانية تتابع عن كثب التطورات الجارية في مجلس محافظي الوكالة، وقد أعدّت خطوات محددة للرد على أي قرار غير بنّاء أو مسيس يُتخذ ضد إيران في الاجتماع المرتقب".

وأكد المتحدث أن إيران لا تزال ملتزمة بمبدأ التعاون والعمل المشترك، لكنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استغلال العملية الفنية لتحقيق مكاسب سياسية"، على حد تعبيره.