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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا تنفذ طلعات بطائرات إف 16 لتأمين مجال أوكرانيا الجوي

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

قامت بولندا  بطلعات جوية بطائرات إف 16 المقاتلة صباح اليوم الاثنين، لتأمين مجال أوكرانيا الجوي بعد أن تعرض غرب أوكرانيا المجاورة لضربات روسية كبيرة.

وقالت القيادة العملياتية في وارسو في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "بسبب الهجوم الجوي المكثف الذي شنته روسيا الاتحادية على أراضي أوكرانيا، بدأت الطائرات البولندية وحلفاؤها العمل في المجال الجوي البولندي في الصباح".

وقال رئيس بلدية ريفني أوليكساندر تريتياك إن روسيا شنت ضربات عميقة خارج خطوط المواجهة خلال الليل، حيث ضربت غرب أوكرانيا بعشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ، ووصف ذلك بأنه "أكبر هجوم" على المنطقة.

وقد صعدت روسيا مؤخرا من وتيرة حملتها ضد أوكرانيا، مما أدى إلى إحباط الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد جهود دبلوماسية متجددة لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

تعد بولندا أحد أقرب حلفاء أوكرانيا وتلعب دور المركز اللوجستي الحيوي للمساعدات العسكرية الغربية إلى كييف.

في مارس 2024، أبلغت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عن خرق مجالها الجوي بواسطة صاروخ كروز روسي، وطالبت بتفسير من موسكو.

وقد وقعت حادثة مماثلة في ديسمبر 2023، عندما اخترق صاروخ روسي المجال الجوي البولندي لعدة دقائق قبل أن يعود إلى أوكرانيا.

طائرات مقتالات اف ١٦ بولندا اوكرانيا روسيا

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