رغم الحر.. الأرصاد تكشف سبب هطول أمطار اليوم

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية جعلت جميع الظواهر أن تكون واردة، حيث أن البلاد لم تعتاد على هطول أمطار خلال شهر يوليو، وبدأ هذا الأمر يمتد لمحافظات الشمال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا العام مع توافر الرطوبة الكبيرة على سطح الأرض بتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وارتفاع قيم درجات الحرارة، ساعد على وجود السحب التي كانت ممطرة اليوم.

وتابعت: “توقعت الهيئة لتساقط الأمطار وأعلنته داخل النشرات الجوية، وكانت متفاوتة الشدة، وبشكل عشوائي من منطقة لاخري فى القاهرة الكبري، والساعات القادمة ستكون فى مدن القناة وفى أغلب محافظات شمال البلاد”.

ولفتت أن ما يحدث فى البحر المتوسط الأن من ارتفاع أمواج يعد أمر طبيعي، والهيئة أصدرت تحذير بحري بسبب زيادة سرعات الرياح.