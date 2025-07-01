الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، اعتبارا من غد الثلاثاء 1 يوليو إلى 6 من نفس الشهر، وأشارت أحدث الخرائط عن فرص ضعيفة لسقوط أمطار على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال فترة النهار وتسجل درجة الحرارة أعلى معدلاتها، خلال يوليو، وتكون محسوسة أكثر من المُعلنة في مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون الأجواء أقل حدة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا فمن المتوقع أن يكون معتدلا ورطبا في معظم أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 25

وادي النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 23

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 23

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 39 24

نخل 38 17

كاترين 32 14

الطور 36 24

طابا 35 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 30 21

مطروح 29 23

السلوم 33 21

سيوة 38 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 40 26

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 42 24

أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 31

المدينة المنورة 40 29

الرياض 43 30

المنامة 41 33

أبوظبي 41 30

الدوحة 46 34

الكويت 47 32

دمشق 35 19

بيروت 30 26

عمان 33 21

القدس 32 19

غزة 31 24

بغداد 40 26

مسقط 36 30

صنعاء 30 16

الخرطوم 38 28

طرابلس 31 24

تونس 34 23

الجزائر 29 23

الرباط 35 21

نواكشوط 30 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 29 14

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 34 26

نيودلهي 32 27

جاكرتا 30 23

بكين 30 22

كوالالمبور 35 25

طوكيو 33 25

أثينا 34 25

روما 37 22

باريس 36 23

مدريد 37 23

برلين 31 19

لندن 32 19

مونتريال 28 20

موسكو 16 11

نيويورك 29 23

واشنطن 31 24

أديس أبابا 22 13