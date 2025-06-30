تحذير رسمي من الأرصاد بشأن الطقس .. وارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد

يترقب المواطنون في مصر تطورات الطقس خلال الأيام القادمة، في ظل التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بخصوص ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الحياة اليومية.

في تقرير جديد صادر عن الهيئة، حذرت من أجواء شديدة الحرارة تسجل فيها درجات الحرارة معدلات غير مسبوقة على مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في محافظات الصعيد والوجه القبلي.

ووفقًا لخرائط الطقس الرسمية، من المنتظر أن يبدأ الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق أول يوليو 2025، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى وشمال البلاد، في خطوة تمنح بعض التحسن النسبي في الأجواء.

حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يصاحبها تكوّن شبورة مائية صباحية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، ويستلزم الحذر الشديد أثناء القيادة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح بين الحين والآخر، خاصة في مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ما قد يؤدي إلى شعور أقل بدرجات الحرارة في هذه المناطق.

حالة الطقس في البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

حالة الطقس على البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين و3.5 متر، مع هبوب رياح شمالية غربية تزيد من اضطراب حالة البحر نسبيًا.

البحر الأحمر:

على عكس البحر المتوسط، تبدو حالة الطقس أكثر استقرارًا في البحر الأحمر، حيث تسود أجواء خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر فقط، مع رياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى مستوياتها في عدد من محافظات الصعيد، حيث تصل إلى 42 درجة في قنا والأقصر وأسوان، في حين تشهد المناطق الساحلية درجات حرارة أقل نسبيًا.

درجات الحرارة في بعض المدن الكبرى:

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 37° 25° الإسكندرية 31° 22° الغردقة 37° 27° شرم الشيخ 38° 29° الفيوم 38° 23° المنيا 39° 24° قنا 42° 26° أسوان 42° 27° الوادي الجديد 42° 21° مطروح 29° 22° العريش 34° 21° دمياط 33° 23° الإسماعيلية 40° 23° السويس 39° 23°

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة، تقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين لتفادي التعرض المباشر للإجهاد الحراري، ومن أبرزها: