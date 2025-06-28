حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد 29 يونيو 2025 طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشريقة ووسط سيناء، وتنشط على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج 3 أمتار إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدار ية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 38 23

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 37 24

طنطا 37 24

دمياط 33 23

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 40 23

السويس 39 23

العريش 35 21

رفح 34 21

رأس سدر 37 22

نخل 38 17

كاترين 32 16

الطور 36 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 21

العلمين 30 21

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 38 21

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 26

شلاتين 40 27

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 23

بني سويف 39 24

المنيا 40 24

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 42 21

أبوسمبل 41 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 41 27

الرياض 44 32

المنامة 42 32

أبوظبي 39 30

الدوحة 47 34

الكويت 48 31

دمشق 37 22

بيروت 30 26

عمان 35 22

القدس 33 20

غزة 30 25

بغداد 46 31

مسقط 36 32

صنعاء 30 16

الخرطوم 42 29

طرابلس 30 24

تونس 34 24

الجزائر 28 21

الرباط 38 21

نواكشوط 28 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 11

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 34 25

نيودلهي 35 28

جاكرتا 29 23

بكين 29 21

كوالالمبور 36 24

طوكيو 34 24

أثينا 30 23

روما 37 23

باريس 31 20

مدريد 38 23

برلين 28 16

لندن 31 18

مونتريال 25 21

موسكو 22 12

نيويورك 31 23

واشنطن 34 23

أديس أبابا 23 12