قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يوليو المقبل.. تفاصيل
يارب أنول رضاكم.. شريف الدسوقي يتعاقد على أول كتاب له
غلق وتشميع 35 محلا لمواجهة الأوكار الغير مرخصة في أسوان
تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
النيابة العامة تطالب بإعدام "سفاح المعمورة" شنقًا عن كل جريمة ارتكبها
زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه و 70 ألفا لكل مصاب
حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة
تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف عن قضية غسل 100 مليون جنيه
ماتت قبل ما تفرح بنجاحها.. إسراء ضحية الإقليمي تفوقت في الإعدادية وحصلت على 96.4% |فيديو
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
خاص| تفاصيل مصير عبدالله السعيد في الزمالك وموقف اللاعب
أعلن وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعودة للتفاوض مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة

حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة
حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد 29 يونيو 2025 طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشريقة ووسط سيناء، وتنشط على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج 3 أمتار إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

 

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
العاصمة الإدار ية 38 24
6 أكتوبر 38 23
بنها 37 24
دمنهور 35 24
وادي النطرون 38 23
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 36 24
الزقازيق 37 24
شبين الكوم 37 24

حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة

طنطا 37 24
دمياط 33 23
بورسعيد 34 25
الإسماعيلية 40 23
السويس 39 23
العريش 35 21
رفح 34 21
رأس سدر 37 22
نخل 38 17
كاترين 32 16
الطور 36 25
طابا 36 22
شرم الشيخ 38 29
الإسكندرية 31 21
العلمين 30 21
مطروح 30 22
السلوم 32 23
سيوة 38 21
رأس غارب 37 27
الغردقة 37 27
سفاجا 37 27
مرسى علم 36 26
شلاتين 40 27
حلايب 36 28
أبو رماد 35 27
رأس حدربة 37 28
الفيوم 38 23
بني سويف 39 24
المنيا 40 24
أسيوط 40 24
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 27
الوادي الجديد 42 21
أبوسمبل 41 23

حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 42 32
المدينة المنورة 41 27
الرياض 44 32
المنامة 42 32
أبوظبي 39 30
الدوحة 47 34
الكويت 48 31
دمشق 37 22
بيروت 30 26
عمان 35 22
القدس 33 20
غزة 30 25
بغداد 46 31
مسقط 36 32
صنعاء 30 16
الخرطوم 42 29
طرابلس 30 24
تونس 34 24
الجزائر 28 21
الرباط 38 21
نواكشوط 28 22

حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 11
إسطنبول 26 17
إسلام آباد 34 25
نيودلهي 35 28
جاكرتا 29 23
بكين 29 21
كوالالمبور 36 24
طوكيو 34 24
أثينا 30 23
روما 37 23
باريس 31 20
مدريد 38 23
برلين 28 16
لندن 31 18
مونتريال 25 21
موسكو 22 12
نيويورك 31 23
واشنطن 34 23
أديس أبابا 23 12

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد النشرة الجوية حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمر

الحبس

هل تصل عقوبة الشروع في الجناية للسجن المؤبد ؟

هشام حسين

أزمة انقطاع المياه بمناطق فيصل والهرم في طلب إحاطة بالنواب

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد