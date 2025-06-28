الموج هيوصل 4 أمتار.. اضطراب الملاحة البحرية في 7 مدن غدا

تشهد حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة، اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البلاد، حيث متوقع أن يرتفع الموج إلى 4 أمتار وسرعة الرياح تصل إلى 75 كم/س.

تحذير من الأرصاد .. اضطراب الملاحة البحرية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الـ 48 ساعة القادمة، سوف تشهد بعض مناطق البلاد من السواحل، تحديدًا مناطق ( مطروح - العلمين - اسكندرية - البحرية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط )، وتصل سرعة الرياح تتراوح ما بين 60 إلى 75 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 لـ 4 متر.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس الـ 48 ساعة القادمة، يشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، يصاحبها نسب رطوبة مؤثرة في الطقس على أغلب الانحاء، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية صباحا تحديدًا من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا، حيث تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشماليةالشرقية للبلاد ووسط سيناء.

ويشهد الطقس أيضا، نشاط رياح، على مناطق السواحل الشمالية والقاهرةر الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحلايب وشلاتين، تمتد إلى يوم الاثنين.

نسب الرطوبة في مصر غدا

عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس الـ 48 القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85 للعظمى والصغرى 40%

السواحل الشمالية 95 للعظمى والصغرى 55%

شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25%

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 15%

درجات الحرارة في مصر غدا

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 37 للعظمى والمحسوسة تكون 39 درجة

السواحل الشمالية تسجل 31 للعظمى والمحسوسة تكون 34 درجة

شمال الصعيد تسجل 40 للعظمى والمحسوسة تكون 42 درجة

جنوب الصعيد تسجل 42 للعظمى والمحسوسة تكون 43 درجة