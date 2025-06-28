قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يوليو المقبل.. تفاصيل
يارب أنول رضاكم.. شريف الدسوقي يتعاقد على أول كتاب له
غلق وتشميع 35 محلا لمواجهة الأوكار الغير مرخصة في أسوان
تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
النيابة العامة تطالب بإعدام "سفاح المعمورة" شنقًا عن كل جريمة ارتكبها
زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه و 70 ألفا لكل مصاب
حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة
تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف عن قضية غسل 100 مليون جنيه
ماتت قبل ما تفرح بنجاحها.. إسراء ضحية الإقليمي تفوقت في الإعدادية وحصلت على 96.4% |فيديو
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
خاص| تفاصيل مصير عبدالله السعيد في الزمالك وموقف اللاعب
أعلن وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعودة للتفاوض مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الموج هيوصل 4 أمتار.. اضطراب الملاحة البحرية في 7 مدن غدا

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة، اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البلاد، حيث متوقع أن يرتفع الموج إلى 4 أمتار وسرعة الرياح تصل إلى 75 كم/س.

تحذير من الأرصاد .. اضطراب الملاحة البحرية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الـ 48 ساعة القادمة، سوف تشهد بعض مناطق البلاد من السواحل، تحديدًا مناطق ( مطروح - العلمين - اسكندرية - البحرية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط )، وتصل سرعة الرياح تتراوح ما بين 60 إلى 75 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 لـ 4 متر.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس الـ 48 ساعة القادمة، يشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، يصاحبها نسب رطوبة مؤثرة في الطقس على أغلب الانحاء، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية صباحا تحديدًا من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا، حيث تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشماليةالشرقية للبلاد ووسط سيناء.

ويشهد الطقس أيضا، نشاط رياح، على مناطق السواحل الشمالية والقاهرةر الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحلايب وشلاتين، تمتد إلى يوم الاثنين.

نسب الرطوبة في مصر غدا

عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس الـ 48 القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85 للعظمى والصغرى 40%
السواحل الشمالية 95 للعظمى والصغرى 55%
شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25%
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 15%

درجات الحرارة في مصر غدا

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 37 للعظمى والمحسوسة تكون 39 درجة
السواحل الشمالية تسجل 31 للعظمى والمحسوسة تكون 34 درجة
شمال الصعيد تسجل 40 للعظمى والمحسوسة تكون 42 درجة
جنوب الصعيد تسجل 42 للعظمى والمحسوسة تكون 43 درجة

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد