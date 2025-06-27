حالة الطقس غدا السبت 28 يونيو 2025 .. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية بهذه المناطق

تواصل حالة الطقس في مصر غدًا السبت 28 يونيو 2025 تأثرها بموجة الطقس الصيفي المعتادة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى مضاعفة الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في ساعات النهار.

يأتي هذا التقرير في إطار الخدمة اليومية التي يقدمها «صدى البلد» للقراء، لرصد تطورات حالة الطقس وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع ذكر درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المحافظات.

حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، ما يوفر قدرًا من التحسن النسبي في الأحوال الجوية ليلًا.

وأكدت إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية فوق المعدل المُسجل، وهو ما يعزز شعور المواطنين بحرارة أكبر من تلك المُعلنة فعليًا.

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق

ومن أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها حالة الطقس غدًا، تكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى من الصباح، ما بين الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وذلك على عدد من المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوصي هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة، لتجنب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 28 يونيو 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على مستوى عدد من المحافظات، وجاءت كما يلي:

حالة الطقس في القاهرة:

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

حالة الطقس في الإسكندرية:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

حالة الطقس في مطروح:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

حالة الطقس في سوهاج:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

حالة الطقس في قنا:

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

حالة الطقس في أسوان:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

تحذيرات ونصائح للتعامل مع حالة الطقس

مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، تنصح هيئة الأرصاد بعدة احتياطات مهمة للتعامل مع حالة الطقس: