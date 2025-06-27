قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدمى قلوبنا| شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية.. ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث
التعليم تكشف أمرا عاجلا بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الليبي علي يوسف
تفحم 70 بطانية ومخدة.. تفاصيل حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين |صور
حالة الطقس غدا السبت 28 يونيو 2025 .. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية بهذه المناطق
التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر في امتحانات الثانوية العامة 2025
ليفربول يعزز صفوفه بالتعاقد مع الحارس فريدي وودمان في صفقة مجانية
سوهاج .. حريق يلتهم محتويات محل أدوات منزلية في أخميم
فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب
إبراهيم عبد الجواد: الزمالك يتمسك بـ 4 ملايين دولار للاستغناء عن حسام عبد المجيد
مفاجأة.. أين ذهبت شاحنات اليورانيوم الإيراني قبل الضربة الأمريكية؟
لحماية إسرائيل.. حمدي بخيت يكشف عن مخطط لتقسيم مصر إلى 5 دويلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا السبت 28 يونيو 2025 .. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية بهذه المناطق

حالة الطقس غدًا
حالة الطقس غدًا

تواصل حالة الطقس في مصر غدًا السبت 28 يونيو 2025 تأثرها بموجة الطقس الصيفي المعتادة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى مضاعفة الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في ساعات النهار.

يأتي هذا التقرير في إطار الخدمة اليومية التي يقدمها «صدى البلد» للقراء، لرصد تطورات حالة الطقس وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع ذكر درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المحافظات.

حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، ما يوفر قدرًا من التحسن النسبي في الأحوال الجوية ليلًا.

وأكدت إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية فوق المعدل المُسجل، وهو ما يعزز شعور المواطنين بحرارة أكبر من تلك المُعلنة فعليًا.

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق

ومن أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها حالة الطقس غدًا، تكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى من الصباح، ما بين الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وذلك على عدد من المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوصي هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة، لتجنب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 28 يونيو 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على مستوى عدد من المحافظات، وجاءت كما يلي:

حالة الطقس في القاهرة:

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

حالة الطقس في الإسكندرية:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

حالة الطقس في مطروح:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

حالة الطقس في سوهاج:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

حالة الطقس في قنا:

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

حالة الطقس في أسوان:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

تحذيرات ونصائح للتعامل مع حالة الطقس

مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، تنصح هيئة الأرصاد بعدة احتياطات مهمة للتعامل مع حالة الطقس:

  • تجنّب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة للحفاظ على الترطيب.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتقليل امتصاص الحرارة.
  • القيادة بحذر في فترات الشبورة المائية.
حالة الطقس حالة الطقس غدًا شبورة مائية درجات الحرارة المتوقعة غدًا درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

النجمة يسرا

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ترشيحاتنا

وزارة المالية

ننشر إستراتيجية الموازنة العامة لضبط السياسات المالية في مصر.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة 27-6-2025

سبائك ذهب - أرشيفية

لماذا يظل الذهب خيارًا آمنًا رغم التقلبات؟

بالصور

ماذا تعرف عن الشفة الأرنبية .. حقائق صادمة وفرص علاج مذهلة

ما هي الشفة الأرنبية؟
ما هي الشفة الأرنبية؟
ما هي الشفة الأرنبية؟

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد