منخفض الهند وظاهرة أخرى.. لهذه الأسباب درجات الحرارة ترتفع في الصيف| الطقس

تشهد درجات الحرارة يوما بعد يوم، ارتفاع تدريجي ملحوظ يؤثر في حالة الطقس ويشعر به المواطنين، منذ أن بدأ رسميًا فصل الصيف، مع تجاوز النصف الأول من شهر يونيو.

سبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف

هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن عدة أسباب هي السبب وراء هذا الارتفاع في درجات الحرارة في فصل الصيف، مشيره أنه بحلول شهر يونيو يغطى جنوب آسيا المنخفض الحرارى الكبير المعروف بمنخفض الهند الموسمى، الذى يمتد غربا فيشمل كل شبه جزيرة العرب وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط.

أما منخفض السودان الحرارى فيندمج في هذا المنخفض الآسيوى العملاق، فنجد فى فصل الصيف تنشأ الموجات الحارة على مصر نتيجة امتداد أو تذبذب المنخفض الآسيوي غربا،حيث تمتد الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التى تغطى العراق وشرق سوريا لتشمل شرق حوض البحر المتوسط ومصر.

ونظرًا لمرور هذا الهواء فوق مياه البحر المتوسط قبل وصوله لشمال مصر ترتفع الرطوبة النسبية به،مما يزيد الأحساس بالحرارة ويجعل الأحساس بها أقسى من موجات الربيع الجافة بالرغم من ان درجات الحرارة المسجلة قد لا تكون مرتفعة مثلما فى الربيع .

أما فى صعيد مصر فيستمر الطقس جافا لمرور الهواء الواصل اليها من فوق شبه جزيرة العرب غير محمل بالرطوبة.

حالة الطقس اليوم في مصر

بخسب هيئة الأرصاد الجوية، يشهد حالة اليوم، استمرار الاجواء الحارة إلى شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف والبحر الاحمر يكون معتدل إلى مضطرب حيث يتجاوز فيه الموج المتران ونصف.

حول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة على مختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 33 درجة

سلاسل جبال البحر الأحمر39 للعظمى والصغرى 41 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 37 درجة

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 41 درجة.