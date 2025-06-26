قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلم التأهل .. الهلال السعودي في مواجهة مصيرية ضد باتشوكا بمونديال الأندية
جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة : صور الامتحان وابعته
إيران.. فتح المجال الجوي جزئيا أمام الرحلات الداخلية والدولية
هادية غالب: أسعاري مرتفعة لأنني أستهدف السوق العالمية.. و80% من مبيعاتي خارج مصر
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم قرية العروج جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية
انتر ميلان ومونتيري المكسيكي يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية
التعليم تنفي تسريب امتحان تاريخ الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان
إنتر ميلان يواجه فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025
بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
توزيع أوراق الإجابة بلجان الثانوية العامة الآن لكتابة بيانات الطلاب قبل الامتحان
سلاح الجو الأوكراني ينجح في إسقاط 24 طائرة مسيرة روسية
منخفض الهند وظاهرة أخرى.. لهذه الأسباب درجات الحرارة ترتفع في الصيف| الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منخفض الهند وظاهرة أخرى.. لهذه الأسباب درجات الحرارة ترتفع في الصيف| الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد درجات الحرارة يوما بعد يوم، ارتفاع تدريجي ملحوظ يؤثر في حالة الطقس ويشعر به المواطنين، منذ أن بدأ رسميًا فصل الصيف، مع تجاوز النصف الأول من شهر يونيو.

سبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف

هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن عدة أسباب هي السبب وراء هذا الارتفاع في درجات الحرارة في فصل الصيف، مشيره أنه بحلول شهر يونيو يغطى جنوب آسيا المنخفض الحرارى الكبير المعروف بمنخفض الهند الموسمى، الذى يمتد غربا فيشمل كل شبه جزيرة العرب وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط.

حالة الطقس

أما منخفض السودان الحرارى فيندمج في هذا المنخفض الآسيوى العملاق، فنجد فى فصل الصيف تنشأ الموجات الحارة على مصر نتيجة امتداد أو تذبذب المنخفض الآسيوي غربا،حيث تمتد الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التى تغطى العراق وشرق سوريا لتشمل شرق حوض البحر المتوسط ومصر. 

ونظرًا لمرور هذا الهواء فوق  مياه البحر المتوسط قبل وصوله لشمال مصر ترتفع الرطوبة النسبية به،مما يزيد الأحساس بالحرارة ويجعل الأحساس بها أقسى من موجات الربيع الجافة بالرغم من ان درجات الحرارة المسجلة قد لا تكون مرتفعة مثلما فى الربيع .

أما فى صعيد مصر فيستمر الطقس جافا لمرور الهواء الواصل اليها من فوق شبه جزيرة العرب غير محمل بالرطوبة.

حالة الطقس اليوم في مصر

بخسب هيئة الأرصاد الجوية، يشهد حالة اليوم، استمرار الاجواء الحارة إلى شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

الطقس في مصر

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف والبحر الاحمر يكون معتدل إلى مضطرب حيث يتجاوز فيه الموج المتران ونصف.
حول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة على مختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 33 درجة
سلاسل جبال البحر الأحمر39 للعظمى والصغرى 41 درجة
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 37 درجة
جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 41 درجة.

درجات الحرارة الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

ترشيحاتنا

الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات

الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات

في إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

في إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الحصان النافق

إصابة أشخاص ونفوق حصان.. تصادم سيارة و كارو في البدرشين |صور

بالصور

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد