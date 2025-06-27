الأرصاد: الرطوبة تصل لـ 90% في السواحل الشمالية و85% في القاهرة الكبرى

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يشهد أجواء شديدة الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الجمعة

خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

عن حالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1: 1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

عن درجات الحرارة المسجلة خلال الطقس اليوم، على مختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

سلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 39 درجة

جنوب الصعيد 40 للصغرى والصغرى 26 درجة

نسبة الرطوبة اليوم الجمعة

بالنسبة لنسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، والتي تشهد ارتفاع ملحوظ، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى والصغرى 40 درجة

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 50 درجة

سلاسل جبال البحر الأحمر 65 للعظمى والصغرى 30 درجة

شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد 35 للصغرى والصغرى 15 درجة

