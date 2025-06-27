قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريع وتيرة التقاضي .. نقلة نوعية نحو رقمنة العمل القضائي بعد 30 يونيو
إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام
خطيب المسجد النبوي: سرعة انقضاء الأيام والأعوام عبرة وعظة لأولي النهى
تعرضت لأعمال سحر من حماتي.. علاء عوض يكشف أسراره
عون: على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
خطيب المسجد الحرام: الاعتراف بالنعمة سبب في حفظها واستدامتها
مونديال الأندية.. تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 ومواعيد المباريات
شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض
ذكرى 30 يونيو.. طفرات متواصلة لتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية
تصعيد إسرائيلي غير مسبوق شمال غزة وشرق خان يونس.. ودمار واسع في المناطق السكنية
الأرصاد: الرطوبة تصل لـ 90% في السواحل الشمالية و85% في القاهرة الكبرى
جمعية الخبراء: انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: الرطوبة تصل لـ 90% في السواحل الشمالية و85% في القاهرة الكبرى

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يشهد أجواء شديدة الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الجمعة

خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

عن حالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1: 1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

عن درجات الحرارة المسجلة خلال الطقس اليوم، على مختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21 درجة
سلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 39 درجة
جنوب الصعيد 40 للصغرى والصغرى 26 درجة

نسبة الرطوبة اليوم الجمعة

بالنسبة لنسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، والتي تشهد ارتفاع ملحوظ، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى والصغرى 40 درجة
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 50 درجة
سلاسل جبال البحر الأحمر 65 للعظمى والصغرى 30 درجة
شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد 35 للصغرى والصغرى 15 درجة
 

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة

إنقاذ حياة طفلة سقطت من علو ورضيع مصاب بالتهاب سحائي بمستشفى القناطر

رئيس جامعة بورسعيد يسعدنا التعاون بين القطاع الهندسي بالجامعة ووزراة الموارد المائية والري

رئيس جامعة بورسعيد: سعداء بالتعاون بين القطاع الهندسي ووزارة الموارد المائية

حملات متواصلة بضواحي بورسعيد على مدار يوم الجمعة

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع 23 ديسمبر بضواحي بورسعيد

بالصور

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد