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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء وجنوبي البلاد، حار على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 38 23

كفر الشيخ 35 24

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 24

دمياط 33 23

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 40 23

السويس 39 23

العريش 34 21

رفح 34 21

رأس سدر 37 23

نخل 38 15

كاترين 32 16

الطور 36 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 21

مطروح 29 22

السلوم 32 23

سيوة 39 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 26

شلاتين 40 27

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 42 21

أبوسمبل 41 23

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق

درجات الحرارة غدا في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 31

المدينة المنورة 40 28

الرياض 43 31

المنامة 43 35

أبوظبي 40 30

الدوحة 46 36

الكويت 49 35

دمشق 36 18

بيروت 30 25

عمان 33 20

القدس 32 19

غزة 29 23

بغداد 46 26

مسقط 36 31

صنعاء 29 15

الخرطوم 40 28

طرابلس 30 24

تونس 33 22

الجزائر 28 22

الرباط 37 21

نواكشوط 33 23

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 27 14

إسطنبول 30 21

إسلام آباد 34 25

نيودلهي 32 26

جاكرتا 32 23

بكين 31 23

كوالالمبور 34 24

طوكيو 33 25

أثينا 33 25

روما 37 22

باريس 36 22

مدريد 38 23

برلين 28 14

لندن 34 20

مونتريال 30 22

موسكو 14 12

نيويورك 31 23

واشنطن 31 24

أديس أبابا 21 13

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