درجات الحرارة المحسوسة أعلى من التوقع.. تفاصيل عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا فى قيم درجات الحرارة بحوالي درجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تصل فى الظل إلى 37، نظرا لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، الذى يساعد على ارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إن الطقس شديد الحرارة نهارا رطب فى معظم المحافظات الداخلية، بداية من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات الصعيد، وكلما ارتفعت درجات الحرارة، كلما قلت نسب الرطوبة.

وأضافت أنه خلال ساعات الليل من المتوقع وجود نشاط للرياح، وبالتالي تساعد على تقليل نسب الرطوبة.