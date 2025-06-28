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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
حسام الفقي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشريقة ووسط سيناء، وتنشط على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج 3 أمتار إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
العاصمة الإدار ية 38 24
6 أكتوبر 38 23
بنها 37 24
دمنهور 35 24
وادي النطرون 38 23
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 36 24
الزقازيق 37 24
شبين الكوم 37 24
طنطا 37 24
دمياط 33 23
بورسعيد 34 25
الإسماعيلية 40 23
السويس 39 23
العريش 35 21
رفح 34 21
رأس سدر 37 22
نخل 38 17
كاترين 32 16
الطور 36 25
طابا 36 22
شرم الشيخ 38 29
الإسكندرية 31 21
العلمين 30 21
مطروح 30 22
السلوم 32 23
سيوة 38 21
رأس غارب 37 27
الغردقة 37 27
سفاجا 37 27
مرسى علم 36 26
شلاتين 40 27
حلايب 36 28
أبو رماد 35 27
رأس حدربة 37 28
الفيوم 38 23
بني سويف 39 24
المنيا 40 24
أسيوط 40 24
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 27
الوادي الجديد 42 21
أبوسمبل 41 23

خبراء هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد طقس شديد درجات الحرارة المتوقعة

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