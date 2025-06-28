منخفض الهند الموسمي.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن امتداد منخفض الهند الموسمي، هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يُعد العامل الأبرز في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، رغم أن الأرقام المسجلة قد تبدو أقل من الإحساس الفعلي بها.

وقالت منار غانم، في مداخلة في برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”،: ”البلاد تشهد حاليًا ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام"، مشيرة إلى أن "الحرارة العظمى في القاهرة تبلغ 37 درجة مئوية اليوم، مع استمرار الارتفاع غدًا الأحد".

وأضافت الدكتورة منار غانم، أن درجات الحرارة العظمى ستسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الإثنين المقبل؛ لتبلغ 36 درجة مئوية في القاهرة، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة، لا سيما في المحافظات الداخلية، بينما تشهد المناطق الساحلية انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة بفعل تأثير البحر.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة سترتفع بشكل ملحوظ خلال فترات الليل؛ مما يزيد من الشعور بالحرارة، خاصة في الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية.

وتابعت: نشاط الرياح خلال ساعات المساء؛ سيُسهم في الشعور بتحسن بالطقس، حيث تصبح الأجواء معتدلة نسبيًا مع دخول الليل.

وحذرت من ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، حيث تتراوح بين 3 إلى 4 أمتار، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

ودعت المواطنين والصيادين إلى توخي الحذر، موجهة تحذيرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة بين 12 ظهرًا و3 عصرًا، وأهمية ارتداء القبعات والنظارات الشمسية، والإكثار من شرب السوائل؛ تجنبًا للإجهاد الحراري.