الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحًا ورياح نشطة على غرب البلاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء. وتنشط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75. متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 38 23

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 24

دمياط 33 23

بورسعيد 34 24

الإسماعيلية 39 23

السويس 37 23

العريش 35 21

رفح 34 20

رأس سدر 39 23

نخل 38 16

كاترين 34 15

الطور 38 25

طابا 35 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 32 22

العلمين 31 22

مطروح 32 22

السلوم 34 24

سيوة 39 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 39 26

حلايب 37 28

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 40 24

قنا 41 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 41 21

أبوسمبل 40 23

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى



مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 41 27

الرياض 40 32

المنامة 39 32

أبوظبى 39 30

الدوحة 45 34

الكويت 48 33

دمشق 39 22

بيروت 30 24

عمان 35 22

القدس 33 20

غزة 30 23

بغداد 46 28

مسقط 36 32

صنعاء 30 16

الخرطوم 42 29

طرابلس 30 24

تونس 34 24

الجزائر 28 21

الرباط 38 21

نواكشوط 30 23