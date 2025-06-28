تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس شديد الحرارة متوقع أن يضرب البلاد غداً الأحد، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة قد تصل إلى 42 درجة مئوية في 4 محافظات.

وأكد خبراء الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

أوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا ليلاً مقارنة بنهار الأحد، ليسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مما يخفف نسبيًا من تأثير الموجة الحارة القاسية التي ستشهدها البلاد طوال ساعات النهار.

شبورة مائية كثيفة وتحذيرات للسائقين

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غداً، حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة بمناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تبدأ من 4صباحا وحتى 8صباحا.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط الرياح في بعض المناطق

كما توقعت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على فترات متقطعة بعدد من المناطق، تشمل السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهو ما قد يسهم في التخفيف الطفيف من الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة

حالة البحر المتوسط واضطراب حركة الملاحة

وعن حالة البحر المتوسط، أفادت الهيئة بأن البحر سيكون في حالة اضطراب حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار مع نشاط الرياح الشمالية الغربية، ما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية، خاصة بالنسبة لمراكب الصيد والسفن التجارية، حيث حذرت الأرصاد سكان 7 محافظات من اضطراب الملاحة وهي كالتالي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وفي المقابل، ستكون حالة البحر الأحمر أكثر استقرارًا حيث سيكون الموج خفيفًا إلى معتدل ويتراوح ارتفاعه بين متر و1.5 متر مع رياح جنوبية شرقية، مما يسمح بفرص أفضل لحركة الملاحة والأنشطة البحرية مقارنة بالبحر المتوسط

4 محافظات تسجل 42 درجة

بحسب توقعات الهيئة، من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة العظمى 42 درجة مئوية في أربع محافظات رئيسية وهي أسوان، الأقصر، قنا، وسوهاج، في ذروة الموجة الحارة المتوقعة، وهو ما يرفع من درجة الاستعداد لدى الجهات المعنية لمواجهة أي آثار محتملة للطقس الحار

الأرصاد توصي المواطنين بعدة إجراءات احترازية

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال ساعات الذروة، وضرورة ارتداء غطاء للرأس وشرب كميات كبيرة من المياه، لتفادي التعرض لضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري

تحذير عاجل

وجهت الأرصاد تحذيرًا خاصًا إلى سائقي السيارات بضرورة توخي الحذر في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، كما نصحت الصيادين وأصحاب المراكب التجارية بتوخي الحذر في البحر المتوسط بسبب اضطراب الموج.

درجة الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 37 25

العاصمة الإدار ية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 38 23

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 37 24

طنطا 37 24

دمياط 33 23

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 40 23

السويس 39 23

العريش 35 21

رفح 34 21

رأس سدر 37 22

نخل 38 17

كاترين 32 16

الطور 36 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 21

العلمين 30 21

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 38 21

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 26

شلاتين 40 27

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 23

بني سويف 39 24

المنيا 40 24

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 42 21

أبوسمبل 41 23.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد