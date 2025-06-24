طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى الاثنين المقبل وتحذيرات من هذه الظواهر



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة حتى يوم الاثنين المقبل 30 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على السواحل الشمالية، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

وفيما يخص درجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى يوم الأربعاء 35 درجة مئوية للعظمى، والمحسوسة تصل إلى 37، في حين تسجل جنوب الصعيد 41 للعظمى و42 للمحسوسة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خلال ساعات النهار والليل، خاصة في مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة في بيانها على أهمية متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس واتباع الإرشادات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، حفاظًا على سلامة المواطنين.