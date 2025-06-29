كيف تحافظ على سلامتك؟.. 5 نصائح لممارسة الرياضة في الطقس الحار

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح من الضروري أن يتحلى ممارسو الرياضة بالوعي الكافي لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالتدريبات في الأجواء الحارة، مثل الجفاف أو الإجهاد الحراري أو حتى ضربة الشمس

وفي هذا السياق، يقدم موقع "US News" مجموعة من النصائح الهامة التي تساعدك على ممارسة الرياضة بأمان خلال الأيام الحارة.

كيف يحدث الجفاف أثناء التمارين

يحاول الجسم، وبخاصة الدماغ، المحافظة على درجة حرارة الجسم ضمن المعدل الطبيعي (حوالي 37 درجة مئوية)، ويقوم بذلك عبر تحفيز التعرق، فعندما يتبخر العرق من سطح الجلد، يساعد على تبريد الجسم.

لكن في الأجواء الحارة والرطبة، قد لا يتمكن التعرق من أداء هذه الوظيفة بكفاءة، إذ يكون الهواء مشبعًا بالرطوبة فلا يستطيع امتصاص المزيد من الماء، مما يؤدي إلى انخفاض فعالية التبريد، ومع استمرار النشاط البدني في هذه الظروف، يزداد خطر الجفاف ومضاعفاته.

أعراض يجب الانتباه لها

إذا لم يُتعامل مع ارتفاع حرارة الجسم بشكل مناسب، فقد يتطور الأمر إلى حالات صحية خطيرة، من أبرز هذه الحالات:

الإجهاد الحراري

وتشمل أعراضه تسارع ضربات القلب، التنفس السريع، الصداع، الغثيان، الشعور بالضعف أو التشنجات العضلية.

ضربة الشمس

وتعد أخطر الحالات المرتبطة بالحرارة، وتحدث عند فقدان الجسم قدرته على تنظيم درجة حرارته. أعراضها قد تشمل: الارتباك، التلعثم في الكلام، التشنجات، أو فقدان الوعي.

نصائح لممارسة الرياضة بأمان في الطقس الحار

لحماية نفسك أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الأجواء الحارة، ينصح خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بما يلي:

اختر توقيت التمارين بعناية

مارس الرياضة في الأوقات الأقل حرارة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

ابحث عن الظل

حاول أداء التمارين في أماكن مظللة قدر الإمكان لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس.

خذ فترات راحة منتظمة

لا تستمر في التمرين دون توقف، بل امنح جسمك وقتًا للتعافي.

اشرب كميات كافية من السوائل

وابتعد عن المشروبات التي تحتوي على السكر أو الكافيين. لا تنتظر الشعور بالعطش، بل اجعل شرب الماء عادة خلال التمرين.

تمرن مع شريك

وجود شريك رياضي قد ينقذك عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية، كما يساعدكما على مراقبة بعضكما البعض.

متى يجب التوقف عن التمرين وطلب المساعدة؟

إذا شعرت بأي من الأعراض التالية أثناء التمارين، توقف فورًا وابحث عن مكان بارد واطلب المساعدة الطبية: