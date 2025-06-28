وزارة الشباب والرياضة: الدولة تفتح أبوابها لكل متميز ومجتهد وصاحب فكرة

أكد الدكتور أحمد نظمي، مدير إدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل من خلال موقعها الرسمي على الإعلان عن مختلف المبادرات والأنشطة، بالتنسيق مع إدارة الجامعات والجامعات بمختلف فئاتها، إلى جانب الإعلان داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب، بهدف الوصول إلى الشباب في كل مكان.

أوضح “نظمي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم مسابقات ومبادرات متنوعة للشباب بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الدولة تفتح أبوابها لكل متميز ومجتهد وصاحب فكرة، مؤكدًا أن النجاح يتطلب الاجتهاد والمشاركة في المسابقات، وأن كل مجهود يُبذل لا بد أن يُكلل بالنجاح في النهاية.

وتحدث نظمي، عن مسابقة "شباب الخير" للحملات التطوعية الخيرية، والتي يتم تنفيذها لأول مرة، موضحًا أن الفائز في المسابقة يحصل على دعم مالي يمكنه من توسيع نطاق تقديم الخير بشكل أكبر.

وأشار، إلى أن هدف المسابقة هو تكريم الشباب وأصحاب المبادرات التطوعية الخيرية، الذين يكرسون جهودهم لخدمة المجتمع ومساعدة الآخرين على مستوى الجمهورية.