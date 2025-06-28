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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صبحي من بور سعيد: الشباب المصري الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة بالبلاد | صور

على هامش المؤتمر .. الوزير و المحافظ يتفقدان معرضًا للحرف اليدوية للشباب
على هامش المؤتمر .. الوزير و المحافظ يتفقدان معرضًا للحرف اليدوية للشباب
محمد الغزاوى

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم مؤتمراً للقوى الشبابية بالمدينة الشبابية ببورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و  النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب .

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الكيانات الشبابية، بما في ذلك شباب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأعضاء برلمان الشباب والطلائع، وشباب صوت شباب مصر، واتحاد بشبابها، وشباب YLY، وشباب اتحاد شباب العمال، بالإضافة إلى ممثلي الكيانات الشبابية ببورسعيد.

على هامش المؤتمر .. الوزير و المحافظ يتفقدان معرضًا للحرف اليدوية للشباب

على هامش المؤتمر، تفقد  الوزير والمحافظ معرضًا للحرف اليدوية للشباب، والذي ضم أعمالًا إبداعية من إنتاج نادي العلوم، وأندية الفتاة، وأندية الطلائع، واتحاد بشبابها، وصوت شباب مصر. وقد أشاد الوزير والمحافظ بالمواهب الشابة والمنتجات المعروضة، مؤكدين على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن “الشباب المصري هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. مشددا على ايمان الدولة المصرية الكبير بقدرات وطاقات الشباب الهائلة.

موضحٱ أن وزارة الشباب والرياضة تعمل جاهدة على توفير كافة سبل الدعم والتمكين لهم، ليس فقط من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية، بل أيضًا عبر تعزيز الوعي الوطني لديهم بأهمية دورهم


ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته خلال تفقده للمعرض، الذي يعكس مدى ما يتمتع به شباب بورسعيد  من مواهب حقيقية في مجال الحرف اليدوية والمشغولات الفنية، تلك الحرف التي تمثل جزءًا من تراثنا المصري الأصيل، وتمتد بجذورها إلى عمق الهوية والثقافة الوطنية.

واكد محافظ بورسعيد أن ما شهدناه اليوم يعد طاقات واعدة تستحق كل الدعم والتشجيع، ويدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد لفتح آفاق أكبر أمام الشباب، لتمكينهم من تحويل هذه المهارات إلى مشروعات إنتاجية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل حقيقية.

وأكد محافظ بورسعيد   أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات الشباب، خاصة تلك التي تقوم على الابتكار والتميز، موجهٱ الشكر لكل من شارك في تنظيم هذا المعرض، ولكل شاب وشابة أبدعوا بأيديهم وعرضوا لنا صورة مشرفة لمستقبل واعد يبنى بسواعد أبناء بورسعيد.

بورسعيد القوى الشبابية محافظ بورسعيد وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة الشباب والرياضة

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