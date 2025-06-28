وزير الشباب و محافظ بورسعيد يؤكدان مواصلة دعم الدولة لتطوير البنية التحتية للأندية الرياضية

تفقد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواءأ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، نادي بورسعيد الرياضي، وذلك للوقوف على أعمال التطوير الجارية ومتابعة حالة المنشآت الرياضية بالنادي، والاطلاع على الاحتياجات الفنية والإدارية لدعم النادي خلال الفترة المقبلة، حيث رافقهما خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، و النائب الاستاذ حسن عمار و النائبة الدكتورة أمل عصفور، وئيس مجلس إدارة النادي .

وتفقد الوزير و محافظ بورسعيد عددًا من مرافق النادي والذي تم نقله من أرض استاد بورسعيد الى موقعه الحالي، حيث استمعا إلى شرح مفصل من مجلس إدارة النادي حول أبرز التحديات التي تواجهه، وسبل النهوض بالأنشطة الرياضية والخدمية المقدمة للأعضاء، فضلٱ عن نسب التنفيذ الحالية في الصالة الرياضية و حمام السباحة و المناطق الاستثمارية والترفيهية بالنادي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان " نادي بورسعيد الرياضي"

و أعرب وزير الشباب والرياضة عن حرصه لزيارة نادي بورسعيد الرياضي، والاطلاع على أعمال التطوير الجارية فيه. مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل توفير أفضل المنشات والخدمات للشباب المصري وأعضاء النادي.

مشيدٱ بسرعة التجهيزات التي شهدها النادي الرياضي و مؤكدا على مواصلة دعمه لحين الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية و التجهيزية بنادي بورسعيد الرياضي والذي يدعم العديد من الرياضيات و أبرزها رياضة كرة اليد .

وشدد وزير الشباب و الرياضة على أن الدولة المصرية تولي اهتمامٱ كبيرٱ لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، واختتم حديثه بان وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لضمان الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، ليصبح النادي صرحاً رياضياً متكاملاً يخدم أعضاءه وجميع شباب بورسعيد، ويوفر لهم بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

ومن جانبه، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالشكر لمعالي الوزير على دعمه الكبير للانشاءات و التجهيزات التي جرت بنادي بورسعيد الرياضي و الذي يعد إضافة كبرى للأندية الرياضية داخل محافظة بورسعيد، ومؤكدا أنه سيتم تكثيف الجهود لاستكمال العمل بالنادي ،

واشاد محافظ بورسعيد بالجهود المثمرة التي ساهمت في تذليل المعوقات للوصول لهذه المرحلة من التجهيزات الانشائية بالنادي الرياضي .

ومن جانبهما، توجها النائبين الدكتور محمود حسين و حسن عمار، بخالص الشكر للوزير و محافظ بورسعيد ، على دعمهما الكبير لمشروع إنشاء وتطوير نادي بورسعيد الرياضي

حيث أشاد النائبين بالجهود المثمرة في تجهيز الصالة الرياضية لكرة اليد و الدعم المادي المقدم من الوزير و المحافظ لتسريع وتيرة العمل بالنادي .