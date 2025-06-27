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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: سعداء بالتعاون بين القطاع الهندسي ووزارة الموارد المائية

رئيس جامعة بورسعيد يسعدنا التعاون بين القطاع الهندسي بالجامعة ووزراة الموارد المائية والري
رئيس جامعة بورسعيد يسعدنا التعاون بين القطاع الهندسي بالجامعة ووزراة الموارد المائية والري
محمد الغزاوى

أثنى الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد على فكرة مشروع تعزيز التكيف مع تغيّر المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والمقدم من وزارة الموارد المائية والري. 

ووصف رئيس جامعة بورسعيد المبادرة بالتميز من وزارة الموارد المائية والري، تتماشى مع رؤية الجامعة  وخبرات أعضائها من هيئة التدريس.

وأعرب رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته بالتعاون بين القطاع الهندسي ووزراة الموارد المائية والري.

كان القطاع الهندسي والعلوم والتكنولوجية بكلية الهندسة – جامعة بورسعيد، نظم محاضرة توعوية مقدّمة من وزارة الموارد المائية والري بعنوان: "مشروع تعزيز التكيف مع تغيّر المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".

جاءت المحاضرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وانطلاقا من اهتمام الجامعة بدورها المجتمعي، وتقديرها لأهمية عقد مختلف الندوات البيئية، والتي تُسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة.

ألقى المحاضرة من الوزراة د. محمد أحمد علي  المدير التنفيذي للمشروع بوزارة الري وحسن جبرالله الطيب المنسق الإعلامي للمشروع بوزارة الري. 

وتناولت المحاضرة عرضًا تفصيليًا لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين متطلبات التنمية العمرانية وحماية النظم البيئية الساحلية. 

واستعرضت المحاضرة عددًا من مشروعات حماية الشواطئ التي نُفِّذت بالفعل، وأسهمت في تقليل الآثار السلبية لارتفاع منسوب مياه البحر، من خلال حماية البنية التحتية الحيوية كالمناطق السكنية والطرق الساحلية.

رئيس جامعة بورسعيد: سعداء بالتعاون بين القطاع الهندسي بالجامعة ووزارة الموارد المائية والري

وتطرقت كذلك إلى مبادرات رصد تغير منسوب سطح البحر، عبر تركيب أجهزة قياس متطورة في عدد من المدن الساحلية، لتوفير بيانات دقيقة تساعد في تقييم المخاطر المحتملة الناتجة عن التغيرات المناخية، ومقارنتها بالمعدلات المتوقعة عالميًا.

وشهدت المحاضرة حضور عمداء كليات القطاع  ومشرف عام القطاع الهندسي ومساعده ووكلاء كليات القطاع، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب كليات القطاع الهندسي والعلوم التكنولوجية.

بورسعيد جامعة بورسعيد وزارة الموارد المائية و الرى القطاع الهندسي كليات القطاع الهندسي

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