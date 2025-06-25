استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع مجلس تنفيذي بورسعيد

ترأس اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث افتتح الجلسة بتقديم التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هجريٱ، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة ثلاثين يونيو، مؤكدا أن هذه الذكرى تؤكد على عظمة وقوة الشعب المصري، فهي مناسبة نجدد فيها العهد على الوفاء لمصر، والتأكيد على أن هذا الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه المخلصين.

محافظ بورسعيد يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد

جاءت فعاليات الجلسة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب السيد المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، و اللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد، واللواء حازم محمود مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعادل اللمعي، وحسن عمار و الدكتورة أمل عصفور، عدد من القيادات التنفيذية وممثلو الاحزاب والمجتمع المجتمعي والإعلاميين .

حبشي يتقدم بالتهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى ال 12 لثورة 30 يونيو و حلول العام الهجري الجديد 1447

وخلال فعاليات الجلسة، صدق اللواء محب حبشي بشكل مبدئي على كتاب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بالحي الاماراتي جنوب بورسعيد، لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، وذلك لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي ( الكراسة الزرقاء ٢٠١٦ جنوب بورسعيد - مشروع ال٩٠٠٠ وحدة )

وتضمنت فعاليات الجلسة ، تقديم عرض من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد لاستعراض دور الهيئة في منظومة التأمين الصحي الشامل و خدماتها المقدمة لدعم المنظومة، حيث قدمته الدكتورة سالي أنسى مدير الفرع.

وفي هذا السياق ناقشت الدكتورة التغطية الشاملة للمنظومة، ومحاور إدارة المنظومة ، ونشاط فرع الهيئة حتى عام ٢٠٢٤

وتوجه اللواء محب حبشي بخالص الشكر والتقدير للقائمين على المنظومة الصحية ببورسعيد على جهودهم المستمرة للارتقاء بالمنظومة ، وتوفير كافة سبل الدعم للمرضى

وأكد محافظ بورسعيد انه جاري دراسة آليات رفع كفاءة عدد من منشآت القطاع الخاص الصحية لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتوجه بالشكر لرئيس جامعة بورسعيد على دعمه المستمر لجهود تشغيل مستشفى الجامعة والتي ستمثل إضافة كبرى لمنظومة الصحة ببورسعيد حيث من المقرر افتتاح المستشفى مطلع أغسطس القادم .

ومن جانبهم، تقدم النواب بالشكر لمحافظ بورسعيد على جهود المتواصلة للنهوض بمختلف القطاعات داخل بورسعيد.

وتوجه النائب محمود حسين بشكر خاص للمحافظ على دعمه الكبير في تشكيل المجلس الإقليمي الصحي و الذي سيسهم بدوره في زيادة التنسيق بين المؤسسات الصحية بالمحافظة، و معالجة بعض المشكلات التي يواجهها قطاع الصحة في بورسعيد .