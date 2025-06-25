قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليارات الدولارات.. كم خسرت إسرائيل بعدوانها على إيران خلال 12 يوما؟
مونديال الأندية.. حارس مرمى بايرن ميونخ: متفائل بمواجهة فلامنجو رغم الهزيمة من بنفيكا
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. خريطة الأنشطة الترفيهية ومرافق عالمية
الخارجية الإيرانية تعترف بدمار كبير لمنشآتها النووية وتدين الناتو
قرار قضائي بشأن المنتجة سارة خليفة وعصابة البودر بالقاهرة
5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين
قضية سارة خليفة.. مصدر قضائي ينفي ضبط عضو بالنيابة العامة وضباط الشرطة
أمريكا بين الغضب والانقسام| احتجاجات واسعة ضد إدارة ترامب ومخاوف من الانفصال
الناتو يتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035
الحكومة تزف بشرى لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
الحكومة تعلن أخبارا سارة بشأن ضخ الغاز للمصانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع مجلس تنفيذي بورسعيد

محافظ بورسعيد يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد
محافظ بورسعيد يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

ترأس اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث افتتح الجلسة بتقديم التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هجريٱ، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة ثلاثين يونيو، مؤكدا أن هذه الذكرى تؤكد على عظمة وقوة الشعب المصري، فهي مناسبة نجدد فيها العهد على الوفاء لمصر، والتأكيد على أن هذا الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه المخلصين.

محافظ بورسعيد يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد

جاءت فعاليات الجلسة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب السيد المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، و اللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد، واللواء حازم محمود مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعادل اللمعي، وحسن عمار و الدكتورة أمل عصفور، عدد من القيادات التنفيذية وممثلو الاحزاب والمجتمع المجتمعي والإعلاميين .

حبشي يتقدم بالتهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى ال 12 لثورة 30 يونيو و حلول العام الهجري الجديد 1447

وخلال فعاليات الجلسة، صدق اللواء محب حبشي بشكل مبدئي على كتاب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بالحي الاماراتي جنوب بورسعيد، لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، وذلك لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي ( الكراسة الزرقاء ٢٠١٦ جنوب بورسعيد - مشروع ال٩٠٠٠ وحدة )

وتضمنت فعاليات الجلسة ، تقديم عرض من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد لاستعراض دور الهيئة في منظومة التأمين الصحي الشامل و خدماتها المقدمة لدعم المنظومة، حيث قدمته الدكتورة سالي أنسى مدير الفرع.

وفي هذا السياق ناقشت الدكتورة التغطية الشاملة للمنظومة، ومحاور إدارة المنظومة ، ونشاط فرع الهيئة حتى عام ٢٠٢٤

وتوجه اللواء محب حبشي بخالص الشكر والتقدير للقائمين على المنظومة الصحية ببورسعيد على جهودهم المستمرة للارتقاء بالمنظومة ، وتوفير كافة سبل الدعم للمرضى

وأكد محافظ بورسعيد انه جاري دراسة آليات رفع كفاءة عدد من منشآت القطاع الخاص الصحية لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتوجه بالشكر لرئيس جامعة بورسعيد على دعمه المستمر لجهود تشغيل مستشفى الجامعة والتي ستمثل إضافة كبرى لمنظومة الصحة ببورسعيد حيث من المقرر افتتاح المستشفى مطلع أغسطس القادم .

ومن جانبهم، تقدم  النواب بالشكر لمحافظ بورسعيد على جهود المتواصلة للنهوض بمختلف القطاعات داخل بورسعيد.

وتوجه النائب محمود حسين بشكر خاص للمحافظ على دعمه الكبير في تشكيل المجلس الإقليمي الصحي و الذي سيسهم بدوره في زيادة التنسيق بين المؤسسات الصحية بالمحافظة، و معالجة بعض المشكلات التي يواجهها قطاع الصحة في بورسعيد .

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المجلس التنفيذي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

صورة أرشيفية

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

حسام حسن

حسام حسن يُطالب جهاز المنتخب بدعم نجم الأهلي بعد الخروج المبكر من المونديال

ترشيحاتنا

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

بالصور

المرأة والصحة| رحيل بلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية.. وفوائد البصل الأخضر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان قصير.. روجينا تثير إعجاب جمهورها بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

استزراع 3 ملايين زريعة أسماك بصان الحجر وبحر أبو الأخضر بالزقازيق

اسماك
اسماك
اسماك

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها
في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها
في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

فيديو

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد