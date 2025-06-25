آلاف الوحدات للشباب. بورسعيد توافق على تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، خلال اجتماعه اليوم برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض جديدة داخل نطاق الحي الإماراتي، لإنشاء مشروع سكني مخصص لشباب المحافظة، ضمن خطة الدولة لتوفير آلاف الوحدات السكنية للفئات المستحقة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الجلسة أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير سكن لائق وميسر للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومواكبةً للنهضة العمرانية التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

آلاف الوحدات للشباب. تنفيذي بورسعيد يوافق على تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي

وكشف اللواء محب حبشي خلال الاجتماع عن طرح عدد 1000 وحدة سكنية استثمارية بمدينة بورفؤاد للمتقدمين بمشروع الإسكان التعاوني، إلى جانب آلاف الوحدات الأخرى التي يتم توفيرها لمستحقي المشروعات السكنية المختلفة، مشيرًا إلى أنه جارٍ كذلك تخصيص وحدات أخرى ضمن مشروعي الإسكان التعاوني والاجتماعي، في إطار خطة شاملة لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم.

وأوضح أن اختيار موقع الحي الإماراتي جاء نظرًا لتوافر البنية التحتية والمرافق والخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى موقعه الحيوي الذي يسهم في تخفيف الكثافة السكانية عن الأحياء الأخرى، مشيرًا إلى أن المشروع سيُنفذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الدولة حريصة على دعم الشباب وتلبية احتياجاتهم، وعلى رأسها السكن الكريم، مؤكدًا أن المحافظة ستتابع خطوات الطرح والتنفيذ لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة في التوزيع.