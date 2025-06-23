لقي شاب في أوائل العقد الرابع من عمره مصرعه ، وأصيب والده بإصابات بالغة الخطورة في مشاجرة نشبت ، مساء اليوم الأحد ، بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي في محافظة بورسعيد .

شهدت منطقة فاطمة الزهراء إحدى المناطق السكنية الشعبية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد ،وقوع مشاجرة عنيفة بين عدة أشخاص أسفرت عن سقوط أحدهما قتيلاً ، وأصيب والده بإصابات بالغة الخطورة .

ورد بلاغ إلى مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، يفيد بمقتل شخص وإصابة والده إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

مصرع شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد

وعلى الفور أصدر مدير أمن بورسعيد تعليماته إلى قوات قسم شرطة الضواحي للتحرك إلى مكان الواقعة ، وتم نقل المصاب عبر سيارة الإسعاف وسط تشديدات أمنية مكثفة إلى المستشفى .

استقبل مستشفى الزهور المركزي إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد والتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل سمير سمير يوسف ٣١ سنة جثة هامدة ، ووالده سمير سيف مصاب بعدة طعنات في البطن .

تم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ،لحين صدور تصريح دفن الجثمان ،ويتلقى المصاب العلاج اللازم من خلال الفرق الطبية بالمستشفى.

ومن جانبه وجه اللواء تامر السمري ، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالواقعة ،ويكثف رجال البحث الجنائي من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب الواقعة .