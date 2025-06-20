ضبط سجائر مجهولة غير مصرح بتداولها في بورسعيد

واصلت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجار الداخلية فى بورسعيد ضرباتها بالأسواق وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء مُحب حبشى محافظ بورسعيد

وتوجيهات محمد حلمى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة



ونفذت رقابة بورسعيد التموينية حملة للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية والغير غذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.



حملات رقابية مشددة ببورسعيد على السجائر

وأسفرت الحملة بقيادة أحمد العربي مدير الرقابة ومحمد السحراوى رئيس الرقابة عن ضبط أحد المحال بحوزته كميات من السجائر تقدر ب 30 قاروصة بأجمالى 300 علبة سجائر مركات مختلفة الأنواع مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما تبين أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات - بخلاف كون التدخين ضار جداً بالصحة.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



