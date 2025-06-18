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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التايمز البريطاني 2025 للتنمية المستدامة: جامعة بورسعيد ضمن الأفضل عالميا

التايمز البريطاني 2025 للتنمية المستدامة : جامعة بورسعيد ضمن أفضل 801-1000 جامعة على مستوى العالم
التايمز البريطاني 2025 للتنمية المستدامة : جامعة بورسعيد ضمن أفضل 801-1000 جامعة على مستوى العالم
محمد الغزاوى

أعلن تصنيف التايمز البريطاني 2025 لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة ، وضع جامعة بورسعيد في الشريحة 801 – 1000 عالمياً ضمن 2526  جامعة عالميا من 130 دولة في الترتيب العام، بتقدم عن الإصدارات السابقة،  لتصبح من افضل 200 جامعة على مستوى.

وكانت قد احتلت أيضا جامعة بورسعيد الفئة السادسة بالمشاركة مع جامعات أخرى، وذلك ضمن عدد (51) جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة.


ومن جانبه وجه الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الجامعة بهذا الانجاز بملف تصنيف الجامعة على المستوى الدولي،  موجها الشكر الى مجموعة عمل التصنيف برئاسة الأستاذ الدكتور راوية رزق ، ومستشار التصنيف الأستاذ الدكتور صالح زرمبه ، ومسئول تصنيف التنمية المستدامة الأستاذ الدكتور هبة سليمان،  ومقرر التصنيف الدكتور عامر شحاته، وذلك على المجهود المبذول في سياسات وممارسات وملفات هذا التصيف الهام.

ومن جانبها أكدت أيضا الأستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن  توالي استمرار الجامعة في هذا التصنيف هو انعكاس لجهود الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأضافت نائب رئيس جامعة بورسعيد ان هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، ويعتمد هذا التصنيف في طريقة عملة عدد من المؤشرات عبر ثلاث مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير ،وأنشطة التوعية والادارة والاشراف، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التايمز البريطاني 2025 للتنمية المستدامة : جامعة بورسعيد ضمن أفضل 801-1000 جامعة على مستوى العالم

واستكملت بالفعل حققت جامعة بورسعيد مراتب متقدمة عالمياً في أربعة عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، فقد حققت المرتبة 201-300 عالمياً في الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والصرف الصحي ، والهدف السابع الخاص بالطاقة النظيفة، والهدف الرابع عشر الخاص بالحياة تحت الماء والهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية ،  كما حققت الترتيب 401- 600 عالميًا في الهدف الرابع الخاص بجودة التعليم والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي وحققت أيضًا ترتيبات متقدمة في باقي الأهداف.


جدير بالذكر أنه عدد الجامعات المشاركة هذا العام في التصنيف البريطاني أكثر من 2152 جامعة من 130 دوله بالعالم خضعت للتنافس والتقويم وفقاً لمؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك بزيادة في عدد الدول والجامعات المشاركة سواء على المستوى المحلي بزيادة عدد 5 جامعات والدولي بزيادة 374 جامعة.

بورسعيد جانعة بورسعيد التايمز الامم المتحدة التصنيف البريطاني

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