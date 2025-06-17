بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح بلغت 85%

وهنأ محافظ بورسعيد ال ١٠ الأوائل على محافظة بورسعيد للعام الدراسي ٢٠٢٥ بالتفوق و النجاح

جاء اعلان النتيجة فى مؤتمر صحفي الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠٢٥ بديوان عام محافظة بورسعيد

كان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اعتمد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 .

وبلغت نسبة النجاح 74,5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 11011 طالبا وطالبة.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية ، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.