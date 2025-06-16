ضبط كميات من البسطرمة منتهية الصلاحية فى بورسعيد

واصلت إدارة تموين شرق بورسعيد، ضرباتها التموينية ، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أ.ح مُحب حبشى محافظ بورسعيد.

وشكلت حملة مكبرة لتموين شرق بورسعيد ، وذلك بتوجيهات محمد حلمى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، وقيادة عصام عبد الستار مدير إدارة شرق.

ضبط كميات الزبده مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية بأحد المحال التجارية بنطاق دائرة حى بالعرب

تمكن الرقابة التموينية بإدارة تموين شرق بورسعيد، من ضبط سوبر ماركت لحيازته كميات كبيرة من البسطرمة منتهية الصلاحية تباع للمواطنين على أنها صالحة للإستهلاك ما يشكل خطر التسمم جراء إنتهاء صلاحيتها.

كما تمكنت إدارة شرق بورسعيد التموينية من ضبط كميات كبيرة من الزبده بدون أى بيانات أو تواريخ للصلاحية إنتاجاً أو إنتهائاً ما يشكل خطراً على مستهلكيها تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.